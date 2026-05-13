Nel primo turno dei playoff di Serie C, si affrontano Ravenna e Cittadella in una partita che, nel passato, non ha mai avuto un precedente. La sfida di andata si è conclusa con un punteggio di 2-2, lasciando aperte le possibilità per il ritorno. Entrambe le squadre si preparano a giocarsi la qualificazione, con i tifosi che attendono con interesse l’esito del match. La partita si può seguire attraverso i canali ufficiali di trasmissione.

Ravenna-Cittadella è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla Il due a due della sfida d’andata di fatto ci dà una favorita. Ed è il Ravenna, che se la può giocare anche con il doppio risultato visto che la squadra di casa è entrata in questo turno nei playoff. (Profilo Instagram Ravenna) – Ilveggente.it Ma si potrebbe chiudere prima la partita, anche perché, nella storia dei confronti di queste due squadre, il fattore campo ha sempre fatto la differenza. Mai c’è stata infatti una vittoria della squadra che ha giocato in trasferta, una situazione evidentemente che si dovrebbe di nuovo ripetere in questo match.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Ravenna-Cittadella: mai successo nella storia

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