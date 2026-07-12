Nel GP di Germania di Moto3, Matteo Bertelle si è classificato terzo al termine della gara sul circuito del Sachsenring. L’italiano, in sella a una moto del team Levelup MTA, ha superato nella volata finale Marco Morelli e Rico Salmela. La vittoria è andata a Uriarte. La gara si è conclusa con Bertelle che ha conquistato il podio, mentre gli altri concorrenti sono arrivati dietro di lui.

L'Italia torna sul podio della Moto3 grazie al terzo posti di Matteo Bertelle nel GP di Germania. Al Sachsenring l'italiano del team Levelup MTA ha vinto la volata per il terzo gradino, battendo l'argentino Marco Morelli e il finlandese Rico Salmela. Davanti, invece, sono stati il poleman Brian Uriarte e Maximo Quiles a giocarsi la vittoria, con lo spagnolo del term Red Bull Ktm Ajo, che ha preceduto il connazionale per soli 63 millesimi. Completano la Top 10, nell'ordine, Adrian Fernandez, Jesus Rios, Veda Pratama, Ryusei Yamanaka e Eddie O'Shea. Un punticino anche per Guido Pini, 15°, mentre Nicola Carraro si è fermato al 19° posto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Moto3, GP Germania: Bertelle ottimo terzo nella gara vinta da Uriarte

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