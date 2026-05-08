Francesco Chiofalo ha comunicato di voler sottoporsi a due interventi estetici: uno riguarda un tatuaggio istantaneo, recentemente legalizzato, e l’altro l’allungamento degli arti, ancora vietato in Europa. La notizia arriva dopo alcune indiscrezioni e provoca reazioni tra i suoi seguaci e gli esperti del settore. La scelta di procedere con queste procedure ha fatto discutere, soprattutto considerando le normative vigenti nel continente.

Francesco Chiofalo annuncia due nuovi interventi estetici: il tatuaggio istantaneo appena legalizzato e l’allungamento degli arti, illegale in Europa. Francesco Chiofalo torna a far parlare di sé con due nuove procedure estetiche che stanno già dividendo l’opinione pubblica. Il noto influencer ed ex protagonista di Temptation Island ha rilasciato dichiarazioni clamorose nel corso di un’ospitata televisiva, rivelando i suoi piani per trasformare ulteriormente il proprio corpo. Tra un intervento appena legalizzato in Italia e uno ancora vietato in Europa per motivi puramente estetici, la storia di Chiofalo si fa sempre più sorprendente. Il percorso estetico di Francesco Chiofalo: oltre 100.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Francesco Chiofalo non smette di sorprendere e annuncia due nuovi interventi estetici

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