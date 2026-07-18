CyberSummer anche nei reparti pediatrici e agli anziani | prevenzione digitale per tutti
La campagna estiva di educazione digitale “CyberSummer” della Polizia di Stato si estende anche ai reparti pediatrici e agli anziani. Sono stati avviati incontri e attività di prevenzione per sensibilizzare queste fasce della popolazione sui rischi online. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per riconoscere e evitare truffe e minacce digitali, coinvolgendo medici e operatori sanitari nel processo di educazione.
La campagna estiva di educazione digitale “CyberSummer”, promossa dalla Polizia di Stato si arricchisce di una importante novità. L’iniziativa, nata per sensibilizzare i giovani sui rischi della navigazione in rete durante il periodo estivo, è stata infatti estesa, non solo ai ragazzi ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali ma, per la prima volta, ampliata per raggiungere anche le persone anziane e fragili. In continuità con l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella promozione di una cultura della sicurezza informatica, la campagna “CyberSummer” varca le porte degli ospedali. Durante le visite nei reparti pediatrici, gli... 🔗 Leggi su Lapresse.it
CyberSummer arriva negli ospedali: Polizia di Stato educa giovani e anziani
Notizie e thread social correlati
Biancaneve al Comicon in cerca di volontari per i reparti pediatriciDurante l’ultima edizione del Comicon, una figura vestita da Biancaneve si aggirava tra i visitatori nei padiglioni e lungo i viali, distinguendosi...
Leggi anche: Modena, ex studenti donano 30.000 euro ai reparti pediatrici
CyberSummer anche nei reparti pediatrici e agli anziani: prevenzione digitale per tuttiLa novità principale di quest'anno consiste nell'ampliamento del target a una fascia di popolazione particolarmente esposta al rischio di truffe e raggiri. lapresse.it
Polizia: Cybersummer esteta a reparti pediatrici e anziani, prevenzione digitale per tuttiLa campagna estiva di educazione digitale Cybersummer, promossa dalla Polizia di Stato si arricchisce di una importante novità. E' ... agenzianova.com