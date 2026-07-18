CyberSummer anche nei reparti pediatrici e agli anziani | prevenzione digitale per tutti

Notizia in breve

La campagna estiva di educazione digitale “CyberSummer” della Polizia di Stato si estende anche ai reparti pediatrici e agli anziani. Sono stati avviati incontri e attività di prevenzione per sensibilizzare queste fasce della popolazione sui rischi online. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per riconoscere e evitare truffe e minacce digitali, coinvolgendo medici e operatori sanitari nel processo di educazione.