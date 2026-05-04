Biancaneve al Comicon in cerca di volontari per i reparti pediatrici

Durante l’ultima edizione del Comicon, una figura vestita da Biancaneve si aggirava tra i visitatori nei padiglioni e lungo i viali, distinguendosi per il suo atteggiamento amichevole e il sorriso aperto. La persona interpretava il personaggio delle fiabe in modo più dolce rispetto alla tradizione e stava raccogliendo adesioni per un’attività di volontariato rivolta ai reparti pediatrici. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti spettatori, incuriositi dalla richiesta di aiuto.