Biancaneve al Comicon in cerca di volontari per i reparti pediatrici
Durante l’ultima edizione del Comicon, una figura vestita da Biancaneve si aggirava tra i visitatori nei padiglioni e lungo i viali, distinguendosi per il suo atteggiamento amichevole e il sorriso aperto. La persona interpretava il personaggio delle fiabe in modo più dolce rispetto alla tradizione e stava raccogliendo adesioni per un’attività di volontariato rivolta ai reparti pediatrici. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti spettatori, incuriositi dalla richiesta di aiuto.
In giro per i viali e i padiglioni del Comicon, tra principi, principesse e cosplayer di ogni tipo, si aggirava una Biancaneve un po' particolare, forse anche più dolce e buona dell'originale.E sì, perche la Biancaneve era quella di ABIO Napoli, un'associazione che dal 2000 si prende cura dei.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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