Modena ex studenti donano 30.000 euro ai reparti pediatrici
Un gruppo di ex studenti ha raccolto e donato 30.000 euro ai reparti pediatrici di un ospedale locale. La somma sarà destinata all’acquisto di attrezzature mediche e al miglioramento delle strutture dedicate ai bambini. La donazione è stata effettuata attraverso una raccolta di fondi tra gli ex studenti, senza dettagli sui nomi o sulle modalità di partecipazione. La decisione di destinare i fondi specificamente ai reparti pediatrici è stata comunicata dall’ente ospedaliero.
? Domande chiave Chi sono gli ex studenti che hanno riunito questo gruppo? Come verranno utilizzati concretamente i fondi per i piccoli pazienti? Perché la scelta è passata dall'istruzione alla sanità pubblica? Quale impatto avrà questa donazione sulla scuola ospedaliera Giacomo Grossi??? In Breve Fondi gestiti dall'associazione ASEOP per materiali e servizi della Scuola Giacomo Grossi. Gruppo guidato da Alberto Cavicchioli con partecipazione di cittadini di Castellarano. Donazione des . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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