Modena ex studenti donano 30.000 euro ai reparti pediatrici

Notizia in breve

Un gruppo di ex studenti ha raccolto e donato 30.000 euro ai reparti pediatrici di un ospedale locale. La somma sarà destinata all’acquisto di attrezzature mediche e al miglioramento delle strutture dedicate ai bambini. La donazione è stata effettuata attraverso una raccolta di fondi tra gli ex studenti, senza dettagli sui nomi o sulle modalità di partecipazione. La decisione di destinare i fondi specificamente ai reparti pediatrici è stata comunicata dall’ente ospedaliero.