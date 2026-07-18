Il sindaco di Bacoli ha dichiarato che il Comune adotterà un cucciolo abbandonato da un imprenditore edile a Giugliano. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso l'uomo mentre lasciava il cane e rifiuti di vario tipo in strada. L'amministrazione ha inoltre specificato che l'autore del gesto non lavorerà più con il Comune.

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, annuncia che il Comune che amministra vuole adottare il cagnolino abbandonato da un imprenditore edile bacolese a Giugliano, dove l’uomo, ripreso dalle telecamere posizionate per prevenire gli sversamenti illeciti, aveva lasciato in strada pure rifiuti di varia natura. Le immagini del cucciolo che, dopo la partenza dell’auto dell’uomo che lo aveva tradito così vigliaccamente, si guardava intorno smarrito e spaurito sono state pubblicate dai Carabinieri Forestali, protagonisti della indagine scaturita poi nella denuncia del cinquantaduenne, ed hanno fatto il giro del web. «Un’azione ignobile – ha commentato il primo cittadino di Bacoli – che ferisce ed offende tutta la nostra comunità. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Cucciolo abbandonato, il sindaco di Bacoli: lo adottiamo noi e l'autore del gesto non lavorerà mai più con il Comune

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