Cane lasciato tra i rifiuti pericolosi il sindaco di Bacoli | Lo adotteremo noi e l’imprenditore che lo ha abbandonato non lavorerà per il Comune – Il video

Un cucciolo abbandonato tra rifiuti pericolosi è stato trovato ieri in una strada di Giugliano in Campania. Il sindaco di Bacoli ha dichiarato che il Comune si occuperà di adottarlo e che l’imprenditore responsabile dell’abbandono non potrà lavorare per l’amministrazione. La notizia è stata diffusa attraverso un post su Instagram. L’animale è stato lasciato vicino a materiali considerati pericolosi, e l’amministrazione comunale ha confermato l’intervento per il recupero e l’adozione.

«Lo adotteremo noi». Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato su Instagram di voler riportare nel comune flegreo il cucciolo abbandonato ieri lungo una strada di Giugliano in Campania da un imprenditore di Bacoli. L’obiettivo, adesso, è trovare per il cane una famiglia, Oppure, scrive il sindaco, la soluzione sarà quella di «prendercene noi cura». Ma c’è di più: Della Ragione ha annunciato che l’imprenditore che ha abbandonato il cane « non lavorerà per il Municipio » e non verrà coinvolto nei cantieri comunali perché «chi sversa rifiuti in strada, chi abbandona gli animali, si macchia di reati gravi. E non ha i requisiti etici per poter lavorare per l’ente pubblico». 🔗 Leggi su Open.online

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