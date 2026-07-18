Cane abbandonato in strada il Sindaco di Bacoli | Lo adotteremo noi Sappiamo chi è stato | non lavorerà mai per il Municipio

Il sindaco di Bacoli ha annunciato di aver trovato un cane abbandonato in strada. Ha affermato che il municipio si occuperà dell’adozione e ha dichiarato di conoscere l’identità dell’autore, un imprenditore edile locale. Il primo cittadino ha precisato che quest’ultimo non lavorerà mai per il Comune. La notizia è stata comunicata attraverso i social media.

Il Primo cittadino di Bacoli, comune in provincia di Napoli, ha raccontato sui social del ritrovamento di un cane abbandonato ma anche dell'identificazione del colpevole: un imprenditore edile della zona. Il Sindaco ha annunciato l'intenzione di adottare l'animale e dichiarato: "L’uomo che ha compiuto questa vergogna, è il titolare di una impresa edile di Bacoli. Bene. Non lavorerà per il Municipio, in cantieri comunali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cane lasciato tra i rifiuti pericolosi, il sindaco di Bacoli: «Lo adotteremo noi, e l’imprenditore che lo ha abbandonato non lavorerà per il Comune» – Il videoUn cucciolo abbandonato tra rifiuti pericolosi è stato trovato ieri in una strada di Giugliano in Campania.

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