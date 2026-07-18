Cresce il numero dei turisti | E la meccanica ferrarese è regina dell’export regionale

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il numero dei turisti in zona è in aumento. La meccanica ferrarese si conferma come settore principale dell’export regionale. La crescita si verifica quando si combina lo sviluppo delle aree costiere, dell’Alto Ferrarese, delle zone storiche e delle zone industriali.

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Ferrara cresce quando riesce a mettere insieme i diversi tasselli del suo territorio: dalla costa all’Alto Ferrarese, dalla città d’arte alle aree produttive. È questa la fotografia che emerge dai dati elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato sui primi mesi del 2026: una provincia con dinamiche differenti, ma accomunata da segnali di capacità di adattamento, qualità e competitività. Nel turismo, tra gennaio e aprile, Ferrara registra 132.944 arrivi e 321.018 pernottamenti, in crescita rispettivamente del 3,6% e del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. A trainare è soprattutto il capoluogo, che supera gli 86 mila arrivi e i 173 mila pernottamenti, con incrementi superiori al 9% dei visitatori e al 6% delle presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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