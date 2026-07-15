L’export delle Marche resta stabile, trainato dalla crescita di farmaceutica, meccanica e automazione. I dati mostrano una tenuta anche con un contesto globale complicato. Le vendite all’estero contribuiscono a mantenere l’economia regionale in equilibrio, nonostante le tensioni internazionali e le sfide economiche. La regione continua a affidarsi alle esportazioni per sostenere il settore industriale e le imprese locali.

L’economia delle Marche conferma la sua forte vocazione internazionale, mostrando una sostanziale tenuta pur all’interno di un quadro geopolitico e macroeconomico globale complesso. Secondo gli ultimi dati provvisori diffusi dall’Istat a guidare la classifica dei settori più dinamici si conferma il comparto dei prodotti farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, particolarmente sviluppato nel polo specializzato di Ascoli Piceno. Questa filiera, fortemente orientata all’innovazione e legata a multinazionali radicate sul territorio, rappresenta da sola una quota di primissimo piano dell’intero valore dell’ export regionale. Subito dietro si... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’export è una garanzia. Traina la farmaceutica in crescita meccanica e automazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Farmaceutica, export e ricerca trainano la crescita: talk su investimenti, accesso e competitivitàUn incontro dedicato alle sfide e alle opportunità del settore farmaceutico si è concentrato sui temi degli investimenti in ricerca e innovazione,...

Export in calo. Soffre di più la farmaceuticaNel primo trimestre del 2026, export e import nella provincia di Sondrio hanno registrato un rallentamento, con un calo rispetto allo stesso periodo...

Temi più discussi: L’export è una garanzia. Traina la farmaceutica in crescita meccanica e automazione; Varese traina la crescita dell’export dell'aerospazio lombardo. Fontana rilancia la Zona di innovazione e sviluppo della space economy; L'auto frena ma il Piemonte regge: Ires Piemonte traccia la metamorfosi industriale che traina l’economia tra sviluppo e innovazione; Export, Bari-BAT traina la Puglia: l'agroalimentare è trainante per la crescita.

L’export è una garanzia. Traina la farmaceutica in crescita, meccanica e automazioneL’economia delle Marche conferma la sua forte vocazione internazionale, mostrando una sostanziale tenuta pur all’interno di un quadro geopolitico ... msn.com

Un secolo di Agenzia ICE: come l’Italia è diventata una potenza esportatriceDal 1926, anno di fondazione dell’allora Istituto nazionale per l’esportazione, a oggi, le esportazioni in rapporto al Pil sono è quasi triplicate. In questo percorso evolutivo l’Agenzia ha saputo arr ... ilsole24ore.com

#ZES: arrivano 9,3 miliardi destinati al Sud. Intanto il Nord produce circa il 56% del #PIL italiano e ospita gran parte delle imprese esportatrici. Chi traina l'economia nazionale non può essere sistematicamente escluso da misure di questa portata. #economia # x.com