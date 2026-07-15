L’export è una garanzia Traina la farmaceutica in crescita meccanica e automazione

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’export delle Marche resta stabile, trainato dalla crescita di farmaceutica, meccanica e automazione. I dati mostrano una tenuta anche con un contesto globale complicato. Le vendite all’estero contribuiscono a mantenere l’economia regionale in equilibrio, nonostante le tensioni internazionali e le sfide economiche. La regione continua a affidarsi alle esportazioni per sostenere il settore industriale e le imprese locali.

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