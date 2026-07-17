Il Sud Italia ha annunciato investimenti per 9 miliardi di euro attraverso le Zes, zone economiche speciali. La Puglia si conferma come regione leader nell'export, contribuendo alla crescita complessiva del Mezzogiorno. La Zes Unica ha facilitato il rafforzamento di alcuni indicatori economici rispetto alla media nazionale. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo economico e attrarre nuovi capitali nella regione.

Il Mezzogiorno motore per la crescita nazionale. Anche a fronte di strumenti come la Zes Unica che hanno permesso di consolidare e migliorare le dinamiche su alcuni dei principali indicatori economici rispetto alla media nazionale. Tra il 2019 e il 2025, il Pil del Sud Italia è cresciuto dell’8,3% a fronte del +6,3% dell'intera penisola. È quanto emerge dal Check-up Mezzogiorno 2026, l'analisi semestrale sullo stato dell’economia meridionale realizzata da Confindustria e Srm (centro studi legato al gruppo Intesa Sanpaolo), presentato ieri a Bari. L'Indice sintetico elaborato da Confindustria e Srm nel 2025 raggiunge quota 643, dato superiore al Nord, fermo a 622,7, e avvicinandosi al Centro (661,8). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il Sud accelera la crescita: con la Zes investimenti per 9 miliardi, Puglia regina dell'export

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