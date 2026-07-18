Un uomo si è tuffato nell'Adda per salvare il nipotino di quattro anni e non è più riemerso. Il suo corpo, disperso nei pressi di Truccazzano, nel luogo noto come Golfo Rivolta, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano. Il bambino è stato trovato in condizioni gravissime, dopo l'intervento di soccorso.

Si tuffa nell'Adda per salvare il nipote e muore. Il corpo dell'uomo, che risultava disperso nei pressi di Truccazzano, località Golfo Rivolta, è stato recuperato da sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano. Ed è ora a disposizione dall'autorità giudiziaria. La vittima era in compagnia del fratello e del nipotino di quattro anni, quando il bambino si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà, probabilmente a causa della corrente del fiume. Nel tentativo di soccorrerlo avrebbe avuto la peggio lo zio, forse per un malore. Stando a quanto si apprende, la vittima, il fratello e il nipote sono tutti di origine indiana. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo e verserebbe in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Cremona, si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore: gravissimo il bimbo

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