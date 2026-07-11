Uno studio ha mostrato che un'iniezione sperimentale potrebbe ridurre o eliminare i tumori. La ricerca si concentra su una terapia che, in alcuni casi, ha portato a una significativa riduzione delle masse tumorali. I tumori studiati rappresentano circa il 5% delle neoplasie maligne, causando oltre 3.800 morti all'anno. La terapia viene applicata direttamente alle cellule tumorali con risultati promettenti.

Se ne parla meno spesso di altri tumori, nonostante rappresentino circa il 5% di tutte le neoplasie maligne con oltre 3.800 decessi all'anno soltanto in Italia: le neoplasie della testa e del collo sono ancora oggi il settimo cancro più diffuso in Europa, ma al pari di altri tumori in caso di diagnosi precoce il tasso di sopravvivenza può toccare l'80-90%. Nei casi di diagnosi tardiva, quando la malattia ha già smesso di rispondere alla chemioterapia e all'immunoterapia, le opzioni per i pazienti restano pochissime e la prognosi è spesso sfavorevole. Ad accendere le speranze, però, potrebbe essere un nuovo farmaco, somministrato con una semplice iniezione sottocutanea, in grado di ridurre non soltanto le dimensioni del tumore nel 42% dei pazienti trattati, ma in alcuni casi di farlo sparire del tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tumori: lo studio sull'iniezione che da sola ridurrebbe o addirittura eliminerebbe il cancro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Direct Brain Injection Why Hydralazine Needs It

Notizie e thread social correlati

Tumori, un'iniezione può ridurre e in alcuni casi eliminare il cancro, lo studioUn trattamento mirato contro il cancro, somministrato con un'iniezione, può ridurre la massa tumorale o eliminarla completamente in alcuni casi.

Leggi anche: Tumori, cancro seno si diffonde quando diventa più 'liquido', lo studio

Temi più discussi: Tumore gastrointestinale, le cure palliative precoci a domicilio riducono le ospedalizzazione; Oncologia veterinaria: una nuova molecola sperimentata nei cani con tumori aggressivi; Stare seduti a lungo, senza interruzioni, aumenta il rischio di tumori. Ecco le contromisure; Immunoterapia oncologica: un modello di intelligenza artificiale m.

Tumori: lo studio sull'iniezione che da sola ridurrebbe o addirittura eliminerebbe il cancroSe ne parla meno spesso di altri tumori, nonostante rappresentino circa il 5% di tutte le neoplasie maligne con oltre 3.800 decessi all'anno soltanto in Italia: le neoplasie della testa e del collo ... gazzetta.it

Una molecola frena un meccanismo fondamentale della crescita del tumore al rene metastatico. Lo studio, pubblicato su @Nature, apre la strada a nuove possibili strategie terapeutiche. #ANSASalute x.com

Tumori rari, da Milano una rivoluzione nella cura dei sarcomi con la chirurgia: lo studio dell'Istituto nazionale dei tumoriLa chirurgia dei sarcomi della Fondazione Irccs istituto nazionale dei tumori di Milano si conferma un punto di riferimento assoluto a livello nazionale e internazionale. Il prestigioso network scient ... milanotoday.it