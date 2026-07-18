Crans Montana Leonardo Bove torna a casa dopo oltre sei mesi di ricovero | dimesso uno dei feriti più gravi dell’incendio – Video

Leonardo Bove, uno dei feriti più gravi dell’incendio di Crans-Montana, è stato dimesso dopo oltre sei mesi di ricovero all’ospedale Niguarda. Il giovane milanese ha lasciato la struttura, ritorno a casa, segnando la fine della sua degenza. L’incendio di Capodanno ha causato 41 vittime, tra cui sei italiani. Bove era stato gravemente ferito nell’incidente.

È finita la degenza al Niguarda di Leonardo Bove, ragazzo milanese tra i feriti più gravi dell’incendio di Crans-Montana che a capodanno ha provocato 41 morti, di cui 6 italiani. Leonardo era a le Constellation con i suoi compagni di classe del liceo Virgilio, ospite in Svizzera di Francesca Nota che è rimasta l’ultima dei dodici feriti arrivati al Niguarda ancora ricoverata nell’ospedale milanese. Festeggiava la fine dell’anno quando dentro al locale è scoppiato l’inferno e le fiamme lo hanno colpito nella parte posteriore del corpo, mentre cercava come tutti una via di fuga verso l’esterno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Gravemente ferito a Crans Montana, il 16enne Leonardo Bove torna a casa

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Crans-Montana, dimesso dopo sei mesi il 16enne Leonardo BoveLeonardo Bove, 16 anni, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano dopo sei mesi di ricovero.

Temi più discussi: Crans Montana: dimesso dal Niguarda Leonardo Bove; Incendio Crans-Montana, dimesso Leonardo Bove: il 16enne aveva ustioni sul 50% del corpo; Crans Montana, dimesso anche Leonardo Bove: nell'incendio era stato dato per disperso; Crans-Montana, il ritorno a casa di Leonardo Bove dimesso dal Niguarda: la festa con gli amici.

Dopo sei mesi e mezzo di cure, il sedicenne Leonardo Bove, che era rimasto ferito durante l'incendio di Crans Montana nella notte di Capodanno, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano. Il ragazzo era a le Constellation con i suoi compagni di class x.com

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