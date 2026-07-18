Crans Montana Leonardo Bove torna a casa dopo oltre sei mesi di ricovero | dimesso uno dei feriti più gravi dell’incendio – Video

Da ilfattoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Leonardo Bove, uno dei feriti più gravi dell’incendio di Crans-Montana, è stato dimesso dopo oltre sei mesi di ricovero all’ospedale Niguarda. Il giovane milanese ha lasciato la struttura, ritorno a casa, segnando la fine della sua degenza. L’incendio di Capodanno ha causato 41 vittime, tra cui sei italiani. Bove era stato gravemente ferito nell’incidente.

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È finita la degenza al Niguarda di Leonardo Bove, ragazzo milanese tra i feriti più gravi dell’incendio di Crans-Montana che a capodanno ha provocato 41 morti, di cui 6 italiani. Leonardo era a le Constellation con i suoi compagni di classe del liceo Virgilio, ospite in Svizzera di Francesca Nota che è rimasta l’ultima dei dodici feriti arrivati al Niguarda ancora ricoverata nell’ospedale milanese. Festeggiava la fine dell’anno quando dentro al locale è scoppiato l’inferno e le fiamme lo hanno colpito nella parte posteriore del corpo, mentre cercava come tutti una via di fuga verso l’esterno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Gravemente ferito a Crans Montana, il 16enne Leonardo Bove torna a casa

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