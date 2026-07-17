Un ragazzo di 16 anni è stato dimesso questa mattina dall'ospedale Niguarda dopo sei mesi di ricovero per ustioni sul 50% del corpo. Era tra i feriti più gravi nell'incidente avvenuto a Crans Montana. La sua compagna di classe, ancora ricoverata nello stesso ospedale, è l’unica altra paziente in cura. Leonardo Bove può ora tornare a casa.

Il giovane di 16 anni aveva riportato ustioni sul 50% del corpo. Dopo sei mesi di ricovero e cure Leonardo può tornare a casa. L’unica ad essere ancora ricoverata al Niguarda è la sua compagna di classe Francesca Questa mattinaè stato dimesso dal Niguarda Leonardo Bove. Il ragazzo di 16 anni tra i più feriti nel drammatico rogo di Capodanno avvenuto a Crans Montana. Le sue condizioni erano talmente critiche che è stato uno degli ultimi a raggiungere l’ospedale milanese, dato che prima non poteva essere trasportato. Leonardo è un giovane studente del liceo Virgilio di Milano e grande appassionato di calcio. Prima di essere trasferito al Niguarda l’11 gennaio scorso, è rimasto ricoverato all’ospedale di Zurigo conustioni sul 50% del corpo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, Leonardo Bove dimesso dal Niguarda: tra i feriti più gravi

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