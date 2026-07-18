Dopo sei mesi di cure, un ragazzo di 16 anni è uscito dall’ospedale Niguarda di Milano e è tornato a casa. Era stato trasferito dall’ospedale di Zurigo, dove aveva ricevuto le prime cure, dopo essere rimasto coinvolto nell’incendio di un locale in Svizzera. Il ragazzo aveva ustioni su oltre il 50% del corpo. Al momento, una ragazza rimane ancora in ospedale.

Leonardo Bove, 16 anni, è uscito dopo sei mesi di cure dall’ospedale Niguarda di Milano ed è tornato a casa. Era tra i ragazzi trasferiti in Italia da Zurigo dopo aver ricevuto le prime cure in Svizzera a seguito dell’incendio del locale Constellation di Crans-Montana e presentava ustioni su più del 50% del corpo. Deve essere ancora dimessa invece Francesca, la ragazza con le ustioni più gravi, che si trova ancora nell’ospedale milanese. Leonardo Bove è stato dimesso dal Niguarda Il personale dell’ospedale Niguarda di Milano ha confermato che uno degli ultimi ragazzi ustionati nell’incendio di Crans-Montana ancora ricoverati, Leonardo Bove, 16 anni, è stato dimesso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, Leonardo Bove esce dall'ospedale dopo sei mesi, al Niguarda rimane ancora una ragazza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crans Montana, a Torino altro miracolo dei medici: Elsa dopo 58 giorni esce dalla terapia intensiva

Notizie e thread social correlati

Crans Montana, il 16enne Leonardo Bove dimesso dopo 6 mesi dall'ospedale Niguarda di Milano: "Il peggio è passato"Il 16enne, ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dall’11 gennaio con ustioni sul 50% del corpo e danni da inalazione di fumi tossici, è stato...

Crans-Montana, dimesso dopo sei mesi il 16enne Leonardo BoveLeonardo Bove, 16 anni, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano dopo sei mesi di ricovero.

Temi più discussi: Incendio Crans-Montana, dimesso Leonardo Bove: il 16enne aveva ustioni sul 50% del corpo; Crans Montana, dimesso anche Leonardo Bove: nell'incendio era stato dato per disperso; Crans Montana: dimesso dal Niguarda Leonardo Bove; Crans-Montana, anche il milanese Leonardo Bove dimesso dal Niguarda. Bertolaso ricorda i giorni dopo il rogo: Quattro giorni per trovarlo, ora siamo felicissimi.

Crans-Montana, dopo 6 mesi e mezzo Leonardo Bove torna a casa x.com

Crans-Montana, Leonardo Bove è stato dimesso: le sue condizioniCrans-Montana, a 6 mesi dal terribile incendio al Le Constellation uno dei ragazzi feriti è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano. Scopriamo le sue condizioni. notizie.it

Crans-Montana Leonardo Bove dimesso dal Niguarda, Fontana e Bertolaso: Pieni di gioiaFontana e Bertolaso hanno poi rivolto al ragazzo i migliori auguri affinché possa proseguire la riabilitazione con serenità e fiducia (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it