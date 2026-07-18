Dopo 198 giorni di ricovero, Leonardo Bove è tornato a casa, diventando l’undicesimo paziente dimesso dal Niguarda dopo l’incidente di Crans-Montana. La compagna, Francesca Nota, rimane ricoverata e rappresenta l’ultimo dei dodici feriti arrivati in ospedale. Intanto, davanti ai pm si è presentato il 15esimo indagato nell’inchiesta.

Dopo 198 giorni di ricovero è tornato a casa Leonardo Bove, undicesimo paziente dimesso dal Niguarda dopo la tragedia di Crans-Montana. Resta ricoverata la compagna del liceo, Francesca Nota, l’ultima dei dodici feriti arrivati all’ospedale milanese. Il ragazzo era tra i feriti più gravi dell’incendio che a Capodanno ha provocato 41 morti, di cui sei italiani, e 115 feriti. Leonardo era a le Constellation con i compagni di classe del liceo Virgilio, ospite di Francesca. Il sedicenne festeggiava la fine dell’anno quando dentro al locale è scoppiato l’inferno e le fiamme lo hanno colpito nella parte posteriore del corpo, mentre cercava come tutti una via di fuga verso l’esterno. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Crans Montana, la (nuova) di vita di Leonardo Bove e gli ultimi sviluppi sull'inchiesta: davanti ai pm il 15esimo indagato

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