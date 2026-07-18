I 24 calciatori del Cosenza Calcio sono arrivati questa mattina a San Giovanni in Fiore per il ritiro estivo in Sila. Dopo aver svolto nelle ultime settimane visite mediche e test fisici, sono partiti per la preparazione precampionato. La squadra si trova ora nella località calabrese, dove proseguirà gli allenamenti in vista della nuova stagione. La convocazione comprende tutti i giocatori ufficiali della rosa attuale.

I 24 calciatori convocati dal Cosenza Calcio per il ritiro estivo sono arrivati a San Giovanni in Fiore. Dopo aver effettuato nei giorni scorsi le visite mediche e i test fisici di rito, hanno stamattina raggiunto la Sila per la preparazione precampionato. La squadra inizierà oggi il lavoro duro sul campo della Cittadella dello Sport in località Saltante. Gli allenamenti ad alta intensità si protrarranno fino al 31 luglio, coordinati da mister Federico Coppitelli e sotto la supervisione del Direttore Sportivo Fabio Lucioni. Gli atleti sono ospitati dall’Hotel Duchessa della Sila dove alloggeranno per l’intero periodo del training estivo. Antonio Cotroneo e Antonio Barone, che stanno eseguendo terapie mirate alla riabilitazione, resteranno al Villa Fabiano Palace Hotel di Rende che la società ringrazia per l’accoglienza nel pre-ritiro. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Cosenza Calcio, iniziato il ritiro in Sila: ecco i convocati di mister Coppitelli

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