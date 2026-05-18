Casertana il contratto di mister Coppitelli scade a giugno | ottimismo sulla sua riconferma

Il contratto dell’allenatore della squadra termina a giugno, e al momento ci sono segnali positivi riguardo alla sua possibile conferma per la prossima stagione. La squadra ha recentemente terminato la competizione dei playoff, senza avanzare oltre la prima fase nazionale. Nonostante la fine anticipata, le trattative tra la società e il tecnico continuano, e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali novità sul rinnovo. La situazione rimane in evoluzione, con alcune indiscrezioni che circolano tra gli addetti ai lavori.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’eliminazione alla prima fase nazionale dei play off non ha scalfito il giudizio estremamente positivo sul cammino fatto in questa stagione dalla Casertana di mister Coppitelli che ha chiuso la regular season al quinto posto, ad appena 3 e 4 punti da Salernitana e Catania, vere e proprie corazzate costruite con un budget molto superiore a quello dei Falchetti. Anzi, ad un certo punto i rossoblù hanno addirittura accarezzato il sogno di giocarsi le proprie carte per la B diretta, salvo poi fare i conti con una rosa numericamente non adatta per gestire alla lunga un dispendio fisico enorme quando sei in lotta per la promozione diretta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana, il contratto di mister Coppitelli scade a giugno: ottimismo sulla sua riconferma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Casertana, da sciogliere il rinnovo di Coppitelli: ottimismo sulla sua riconfermaTempo di lettura: 2 minutiL’eliminazione alla prima fase nazionale dei play off non ha scalfito il giudizio estremamente positivo sul cammino fatto... Play Off, Casertana-Atalanta U23: i convocati di mister CoppitelliTempo di lettura: < 1 minuto Sono 25 i convocati di mister Coppitelli per l’esordio play-off contro l’Atalanta. Casertana, risoluzione consensuale del contratto con Mattia MateseLa Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il calciatore Mattia Matese. A Mattia va il ringraziamento per il lavoro svolto e l’attaccamento ai colori rossoblù ... m.tuttomercatoweb.com Casertana, tutto fatto per il ritorno di Curcio in attacco. Firmerà un contratto biennaleSembra definitivamente giunta al termine l'avventura di Alessio Curcio alla Ternana, perché il giocatore è pronto a un nuovo cambio di casacca; o meglio, è pronto a un ritorno. Stando infatti a quanto ... tuttomercatoweb.com