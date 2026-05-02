Play Off Casertana-Atalanta U23 | i convocati di mister Coppitelli

Sono stati annunciati i 25 giocatori convocati dall'allenatore per la partita di playoff tra la squadra di casa e l’Atalanta U23. L’incontro rappresenta l’esordio nei playoff e si svolgerà nelle prossime ore. La lista comprende tutti i calciatori disponibili per questa sfida, che si preannuncia importante per le ambizioni della squadra di casa. Nessun dettaglio sui nomi specifici al momento, solo la conferma della convocazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 25 i convocati di mister Coppitelli per l’esordio play-off contro l’Atalanta. I CONVOCATI Portieri: De Lucia, Merolla, Vilardi Difensori: Bacchetti, Heinz, Kontek Liotti, Llano, Martino, Oukhadda, Rocchi, Viscardi Centrocampisti: Arzillo, Girelli, Leone, Pezzella, Proia, Saco, Toscano. Attaccanti: Bentivegna, Butic, Casarotto, Galletta, Kallon, Vano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Play Off, Casertana-Atalanta U23: i convocati di mister Coppitelli Notizie correlate Casertana, un difensore per mister CoppitelliLa Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Pietro Martino. Leggi anche: SERIE C/ Atalanta U23-Casertana 0-2, i Falchetti mettono il sigillo sui play off Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Playoff Serie C Sky Wifi, Casertana-Atalanta U23 domenica 3 maggio; Serie C, i verdetti di tutti i gironi; Atalanta Under 23, inizia una nuova avventura ai playoff: contro la Casertana è già da dentro o fuori; Playoff Serie C 2025/2026, le partite e le date del Primo Turno Fase Girone: chi gioca e quando. Casertana, il pareggio contro il Giugliano significa quinto posto e Atalanta U-23 ai play-offCASERTA – Come dichiarato anche dal direttore sportivo Alessandro Degli Esposti in conferenza stampa, la Casertana scende in campo contro il Giugliano per l’ultima gara di regular season prevedendo de ... ecodicaserta.it Casertana, pari col Giugliano e quinto posto in cassaforte. Ora il Pinto aspetta l’Atalanta U23Scopri tutti i dettagli riguardo Casertana, pari col Giugliano e quinto posto in cassaforte. Ora il Pinto aspetta l’Atalanta U23 . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Le parole del tecnico rossoazzurro alla vigilia del primo turno di playoff di Lega Pro - facebook.com facebook