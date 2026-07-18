Cosa chiedono i rider quando scioperano

Da linkiesta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 15 luglio, i rider di Milano e Firenze hanno incrociato le braccia, chiedendo condizioni di lavoro più chiare e un confronto più rapido con le piattaforme di consegna di cibo. Lo sciopero ha coinvolto diverse zone, con manifestazioni e blocchi temporanei del traffico. La protesta è durata alcune ore, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulle loro richieste di stabilità e diritti. Nessuna informazione su eventuali accordi o risposte immediate.

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Il 15 luglio i rider di diverse città, tra cui Milano e Firenze, hanno proclamato uno sciopero per chiedere migliori condizioni di lavoro e un’accelerazione del confronto con le piattaforme del food delivery. Tra le principali rivendicazioni ci sono i compensi ritenuti insufficienti e le maggiori tutele durante le ondate di calore, tra cui l’istituzione di ammortizzatori sociali con l’obiettivo di preservare il reddito dei lavoratori nelle giornate più calde. La mobilitazione si inserisce in un momento delicato delle trattative sindacali. Le organizzazioni sindacali chiedono da tempo l’apertura di un negoziato che affronti in modo organico inquadramento contrattuale, retribuzione, sicurezza, tutela in caso di malattia e trasparenza dei sistemi algoritmici che assegnano le consegne. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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