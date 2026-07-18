cosa chiedono i rider quando scioperano

Notizia in breve

Il 15 luglio, i rider di Milano e Firenze hanno incrociato le braccia, chiedendo condizioni di lavoro più chiare e un confronto più rapido con le piattaforme di consegna di cibo. Lo sciopero ha coinvolto diverse zone, con manifestazioni e blocchi temporanei del traffico. La protesta è durata alcune ore, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulle loro richieste di stabilità e diritti. Nessuna informazione su eventuali accordi o risposte immediate.