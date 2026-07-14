I lavoratori dei duty free degli aeroporti sono in sciopero. Durante le proteste, hanno chiesto rispetto e condizioni di lavoro più dignitose, come spazi adeguati per pause, pasti e cambi. Contestano anche gli straordinari imposti e hanno respinto le richieste di danni avanzate da alcune grandi catene del retail, che chiedono 150mila euro. La protesta si sta svolgendo nei principali aeroporti del paese.

“Basta corsi del sorriso: serve rispetto”. E ancora: “No agli straordinari imposti. Chiediamo spazi dignitosi per il personale, per le pause, i pasti e il cambio”. “Basta lavoratori lasciati soli in postazione”. Non è tutto oro ciò che luccica nel mondo dei duty free e del “retail”, tra profumi, gioielli, souvenir e abbigliamento di lusso. I dipendenti, riuniti nel sindacato Lavoratori Liberi, hanno scioperato a Venezia, Roma e Treviso, manifestando davanti agli ingressi non solo la loro contrarietà di fronte al trattamento che subiscono, ma anche per una causa civile per danni da 150mila euro con cui tre società hanno cercato di silenziare la protesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I lavoratori dei duty free degli aeroporti scioperano. E i colossi del retail chiedono loro i danni per 150mila euro

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