I rider a Firenze hanno annunciato uno sciopero per il 15 luglio. Le proteste sono motivate da salari considerati troppo bassi e condizioni di lavoro difficili, aggravate dalle alte temperature. La mobilitazione riguarda i lavoratori che operano con biciclette e veicoli simili, e si svolgerà in risposta a queste problematiche. La data di sciopero è stata comunicata come forma di protesta contro le condizioni attuali.

I rider a Firenze dicono basta. Paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore sempre più intense. Sono questi i motivi dietro alle proteste dei ciclofattorini, che il prossimo 15 luglio si fermeranno per sciopero. La decisione, che riguarda solo i rider di Glovo e Deliveroo, è stata presa nel corso di un'assemblea promossa da Nidil Cgil Firenze proprio per fare il punto sulle principali criticità e per decidere le prossime iniziative di mobilitazione., L'Italia fa i conti con la terza ondata di caldo torrido estivo, con temperature che dovrebbero superare i 40 gradi in alcune parti del Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, fa troppo caldo e le paghe sono troppo basse: i rider scioperano il 15 luglio

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