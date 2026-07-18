Un episodio ha coinvolto un giovane tennista, che ha avuto un cambiamento di vita durante un breve incontro con una donna nota nel mondo dello sport. La donna, già tra le prime cento al mondo e vincitrice di quattro tornei, aveva ricevuto una racchetta da Martina Navratilova da bambina e aveva attirato l’attenzione di un principe arabo. In un momento imprecisato, questa donna ha incrociato il percorso del tennista, influenzandone il destino.

In principio era lei quella famosa. Era tra le prime cento del mondo, aveva vinto quattro tornei, uno in doppio. Il suo fisico aveva fatto colpo almeno due volte: quando aveva nove anni Martina Navratilova le aveva regalato una racchetta, e quando era diventata una ragazza un principe arabo, ovviamente ricchissimo, l’aveva chiesta in moglie. Alle Olimpiadi di Sydney, Mirka Vavrinec batteva bandiera svizzera: aveva due anni quando i suoi si erano trasferiti dalla Slovacchia a Sciaffusa, dove avevano messo su una gioielleria. Nella nazionale maschile c’era questo ragazzo un po’ tamarro, con i capelli lunghi, nessun successo da raccontare e un carattere orrendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Cosa c'è che non va in quel ragazzo?": il quarto d'ora in cui Mirka cambiò la vita di Re Federer

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Jovem pobre bêbado entra por engano no quarto CEO;após uma noite ganha poder mágico mulheres amam!

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