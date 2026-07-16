Paolo Conticini ha dichiarato di ricevere molte scatole di posta e di voler inviare qualcuno lontano, ma di dover essere prudente. Ha anche riferito di possedere un orsacchiotto di 60 anni, considerato il suo oggetto più prezioso. Conticini è noto come volto principale del programma televisivo “Cash or Trash – Chi offre di più?”, che è stato confermato per una nuova stagione.

Paolo Contini è uno dei volti di punta del canale Nove con il suo programma cult “Cash or Trash – Chi offre di più? “, che naturalmente è stato rinnovato per la prossima stagione televisiva. Il programma ha come protagonisti i partecipanti che portano in scena oggetti di modernariato, antiquariato e collezionismo. Ogni pezzo viene dapprima valutato da un esperto del settore e successivamente messo all’asta, dove cinque mercanti d’arte e antiquari si sfidano per aggiudicarselo. A proposito di oggetti preziosi il conduttore confessa a Vanity Fair: “Il mio è un orsacchiotto che conservo da quando ero piccolissimo, un regalo che fecero a mio fratello ma che alla fine ho preso io perché lui non lo voleva: è ancora lì sul tavolino vicino al mio letto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le scatole girano anche a me, a quel paese qualcuno lo vorrei mandare anch’io, ma sono cose a cui devo stare attento. La cosa più preziosa che ho? Un orsacchiotto che ha 60 anni”: parla Paolo Conticini

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