La vita solitaria la laurea e le cure Quel dettaglio | Io bullizzato vivo in un paese di razzisti Cosa si sa dell' uomo che ha seminato il terrore a Modena

Due persone sono rimaste gravemente ferite a Modena, con amputazioni agli arti inferiori, dopo essere state investite nel centro cittadino da un'auto guidata da un uomo di 31 anni. La vettura, una Citroen C3, ha travolto le vittime in un'area pedonale, provocando gravi danni. L'automobilista è stato immediatamente fermato dalle forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'incidente. L'uomo ha riferito di aver subito episodi di bullismo e di vivere in un ambiente caratterizzato da atteggiamenti razzisti.

Sono due le persone rimaste gravemente ferite, subendo l'amputazione degli arti inferiori, dopo essere state travolte nel pieno centro di Modena dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri. Una è in pericolo di vita. In totale sono sette le persone travolte dall'auto. È un bilancio molto grave e sicuramente è andata bene, visto che non c'è scappato il morto. Chi ha visto arrivare l'auto non ha dubbi: "Pareva volesse falciare più persone possibile". Come in un folle videogioco, solo che era tutto vero. Il terrore, in pochi attimi, ha invaso tutta l'Italia. Alla guida dell'auto c'era un uomo di origini marocchine, nato a Seriate (Bergamo) e residente a Ravarino, in provincia di Modena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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She sat alone while everyone danced at the graduation — until a single dad did the unthinkable.

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