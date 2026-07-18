Una mostra a Cortona presenta le fotografie di Candida Hofer, nota per le immagini di architettura come teatri e biblioteche. Le sue foto mostrano spazi culturali con uno sguardo dettagliato e preciso, evidenziando la chiarezza delle strutture. La mostra è aperta dal 18 luglio.

Cortona, 18 lug. (askanews) - Candida Hofer è una delle più famose interpreti della fotografia d'architettura: i suoi teatri o biblioteche sono diventati paradigmi di un certo tipo di sguardo totalizzante sui luoghi e sulla loro funzione di spazi culturali. Cortona On Th Move le dedica una delle mostre dell'edizione 2026, "Perfetta Bellezza", proponendo una serie di lavori sull'Italia, con scatti illuminanti sui teatri d'opera, ma anche sulle Gallerie dell'Accademia di Firenze, con il David di Michelangelo a dialogare con il luogo che lo ospita. Immagini tecnicamente perfette, ogni dettaglio colto con tutta la ricchezza delle decorazioni e una luce così precisa e naturale da poter essere sole definita soprannaturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cortona On The Move, Candida Hofer: il mistero dentro la chiarezza

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