Cortona On The Move partita l’edizione 2026

Notizia in breve

La sedicesima edizione di Cortona On The Move è iniziata il 16 luglio e durerà fino al 1° novembre 2026. Il festival internazionale di fotografia si svolge a Cortona e presenta opere di fotografi contemporanei. La manifestazione comprende esposizioni e eventi correlati, coinvolgendo artisti e pubblico fino all’autunno. La partecipazione e le attività sono concentrate nel centro storico della città.