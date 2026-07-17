Cortona On The Move partita l’edizione 2026
La sedicesima edizione di Cortona On The Move è iniziata il 16 luglio e durerà fino al 1° novembre 2026. Il festival internazionale di fotografia si svolge a Cortona e presenta opere di fotografi contemporanei. La manifestazione comprende esposizioni e eventi correlati, coinvolgendo artisti e pubblico fino all’autunno. La partecipazione e le attività sono concentrate nel centro storico della città.
Arezzo, 17 luglio 2026 – Ha preso il via, giovedì 16 luglio, la sedicesima edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia che fino al 1° novembre 2026 porterà a Cortona il meglio della fotografia contemporanea. Curata per la prima volta da Renata Ferri, l’edizione 2026, intitolata Beautiful Country, presenta 33 mostre dedicate all’Italia contemporanea, ospitate nei principali spazi espositivi della città. Fino a domenica 19 luglio prosegue il weekend di opening, quattro giornate di incontri, visite guidate, talk, performance, presentazioni editoriali, letture portfolio, concerti e appuntamenti speciali che vedranno protagonisti fotografi, artisti, curatori, photo editor e professionisti del settore provenienti dall’Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Cortona On The Move 2026 racconta l’Italia contemporaneaDa giovedì 16 luglio a domenica 1° novembre 2026, il borgo medievale di Cortona ospiterà la manifestazione fotografica Cortona On The Move 2026.
Cortona On The Move 2026: trentatré mostre per raccontare l’Italia contemporaneaDal 16 luglio al 1° novembre 2026, a Cortona si svolge la sedicesima edizione di Cortona On The Move, con 33 mostre dedicate alla fotografia...
Temi più discussi: Cortona on the Move apre la 16^ edizione: quattro giorni di appuntamenti; Cortona On The Move, lunedì 13 luglio la presentazione della 16ª edizione; Le mostre da non perdere a luglio, tra festival di fotografia e sculture di nebbia; Cortona On The Move 2026 racconta l’Italia contemporanea.
Cortona On The Move è in ottima salute. Qui la fotografia è uno strumento di trasformazione e conoscenza ift.tt/SdhziFQ x.com
Cortona On The Move 2026 racconta l’Italia contemporanea facebook
Cortona On The Move, partita l’edizione 2026Fino a domenica 19 luglio prosegue il weekend di opening, quattro giornate di incontri, visite guidate, talk, performance, presentazioni editoriali, letture portfolio, concerti ... lanazione.it
CORTONA ON THE MOVE 2026Presentata alle Gallerie d’Italia di Torino la nuova committenza di Intesa Sanpaolo per Cortona On The Move, curata dalla direttrice del festival Renata Ferri, affida a dieci autori italiani una nuova ... ilgiornaledellarte.com