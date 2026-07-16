Mps il giorno delle decisioni Intesa Sanpaolo | il prezzo è giusto

Da quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi il consiglio di amministrazione di Mps si riunisce per valutare le offerte di acquisto da parte di Intesa Sanpaolo e Banco Bpm. La banca di Siena analizzerà le proposte arrivate, mentre Intesa Sanpaolo ha dichiarato che il prezzo offerto è equo. La decisione finale potrebbe influenzare il futuro dell’istituto e il mercato bancario italiano. La riunione si svolge in un momento di grande attenzione sul settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Antonio Troise MILANO È il giorno di Mps: il cda dell’istituto di Siena dovrà fare le prime valutazioni sulle proposte arrivate da Intesa Sanpaolo e Banco Bpm. Intanto, i due contendenti lanciano messaggi incrociati in vista della riunione del board. A scandire i tempi della partita è il ceo di Intesa, Carlo Messina, che, parlando a margine dell’assemblea dell’Abi, fissa anche alcuni paletti. "La nostra è un’operazione trasparente, chiara, lanciata sul mercato, rivolta agli azionisti di Montepaschi". Nessun arretramento, dunque, di fronte all’ipotesi di contromosse di Siena o di Banco Bpm. Ma anche nessuna disponibilità a entrare in un’asta al rialzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mps il giorno delle decisioni intesa sanpaolo il prezzo 232 giusto
© Quotidiano.net - Mps, il giorno delle decisioni. Intesa Sanpaolo: il prezzo è giusto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Meloni: "Mps un gioiello". Promossa Intesa SanpaoloIntesa Sanpaolo ha annunciato un'offerta per rilevare Monte dei Paschi di Siena, definendola un “gioiello”.

Leggi anche: Intesa Sanpaolo ha fatto un’offerta per acquistare MPS

Temi più discussi: Mps: Intesa, Banco Bpm e Unicredit, ecco i tre piani di Lovaglio per dare valore al gruppo senese; Mps, il giorno delle decisioni. Intesa Sanpaolo: il prezzo è giusto; Messina difende l'OPAS su MPS e rilancia il ruolo di Intesa; Lovaglio: Monte Paschi vale più di 30 miliardi, valuteremo tutte le opzioni.

intesa sanpaolo mps il giorno delleMps prepara la bocciatura dell’Opas: Intesa Sanpaolo offre troppo poco. Messina: prezzo al massimoOggi al cda senese l’informativa di Lovaglio sui punti critici come la vendita della rete e i legami con Generali ... repubblica.it

intesa sanpaolo mps il giorno delleMps, il giorno delle decisioni. Intesa Sanpaolo: il prezzo è giustoSiena riunisce il cda per pronunciarsi sulle due offerte sul tavolo, messaggi incrociati fra i due contendenti. Castagna (Banco Bpm) insiste: Al mercato l’ultima parola. Le carte ai raggi X degli ad ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web