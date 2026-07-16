Mps il giorno delle decisioni Intesa Sanpaolo | il prezzo è giusto

Oggi il consiglio di amministrazione di Mps si riunisce per valutare le offerte di acquisto da parte di Intesa Sanpaolo e Banco Bpm. La banca di Siena analizzerà le proposte arrivate, mentre Intesa Sanpaolo ha dichiarato che il prezzo offerto è equo. La decisione finale potrebbe influenzare il futuro dell’istituto e il mercato bancario italiano. La riunione si svolge in un momento di grande attenzione sul settore.

di Antonio Troise MILANO È il giorno di Mps: il cda dell’istituto di Siena dovrà fare le prime valutazioni sulle proposte arrivate da Intesa Sanpaolo e Banco Bpm. Intanto, i due contendenti lanciano messaggi incrociati in vista della riunione del board. A scandire i tempi della partita è il ceo di Intesa, Carlo Messina, che, parlando a margine dell’assemblea dell’Abi, fissa anche alcuni paletti. "La nostra è un’operazione trasparente, chiara, lanciata sul mercato, rivolta agli azionisti di Montepaschi". Nessun arretramento, dunque, di fronte all’ipotesi di contromosse di Siena o di Banco Bpm. Ma anche nessuna disponibilità a entrare in un’asta al rialzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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