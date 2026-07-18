Un accordo di massima è stato raggiunto tra un attaccante di 34 anni e il club turco, guidato da un allenatore di 48 anni. Il contratto, di un anno con opzione, prevede un ingaggio di 10 milioni di euro più 2 di bonus stagionali. La trattativa ha suscitato entusiasmo tra i tifosi del club.

2026-07-18 10:28:00 Il Corriere dello Sport: Un colpo incredibile, storico. L’accordo di massima tra Momo Salah (34) e il Besiktas di Vincenzo Italiano (48) per un contratto di un anno con opzione, da 10 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi del club turco. All’egiziano sono arrivate anche offerte dagli Stati Uniti e dall’Arabia, ma la sua volontà di giocare ancora in Europa ha avuto un peso decisivo nelle discussioni portate avanti dal suo storico agente. La società di Istanbul ha già organizzato un vertice con l’attaccante per definire anche gli ultimi dettagli del contratto. Il Leeds, intanto, ha ufficializzato Tarik Muharemovic (23) per 40 milioni di euro: la metà della cifra spetterà alla Juve, in base agli accordi presi sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Salah va da Italiano: colpo del Besiktas, super ingaggio da 10 milioni per un anno

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