Il club sta pianificando di investire circa 25 milioni di euro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società ha espresso l’intenzione di migliorare le performance della squadra attraverso nuovi acquisti e sondaggi tra i dirigenti. La trattativa con alcuni calciatori è in corso, mentre si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane. La strategia di mercato mira a potenziare il reparto offensivo e rafforzare la difesa.

2026-04-29 09:33:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Venticinque milioni, meglio qualcosa in più che in meno, è la cifra necessaria per consentire al Bologna di mantenere il suo status attuale, una posizione in classifica subito al di sotto delle «grandi» e anche per far capire a Vincenzo Italiano che questa società ha voglia di investire per crescere e consolidarsi ancora di più, nonostante che la prossima annata non possa partecipare ad alcuna competizione europea. Ed è proprio quello che vorrebbe sentirsi dire Italiano per restare a Bologna felice e con la...🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Italiano, questione di budget: investimenti per 25 milioni, Bologna spera

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