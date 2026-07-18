Corriere dello Sport – Oulai alla Fiorentina è fatta | le cifre dell’affare con il Trabzonspor

Notizia in breve

La Fiorentina ha concluso l’acquisto di Oulai dal Trabzonspor. L’operazione è stata confermata e le cifre dell’accordo sono state rese note. La firma dell’accordo tra le parti è avvenuta e il giocatore si trasferisce in viola. L’affare si aggiunge alle altre operazioni portate avanti dal club toscano durante questa sessione di mercato estivo. La notizia ha suscitato commenti sui social network.