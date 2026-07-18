Corriere dello Sport – Oulai alla Fiorentina è fatta | le cifre dell’affare con il Trabzonspor
La Fiorentina ha concluso l’acquisto di Oulai dal Trabzonspor. L’operazione è stata confermata e le cifre dell’accordo sono state rese note. La firma dell’accordo tra le parti è avvenuta e il giocatore si trasferisce in viola. L’affare si aggiunge alle altre operazioni portate avanti dal club toscano durante questa sessione di mercato estivo. La notizia ha suscitato commenti sui social network.
2026-07-17 23:36:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Un altro colpo per la Fiorentina del direttore sportivo Fabio Paratici, tra i club di Serie A più attivi in questa fase iniziale del calciomercato estivo. Dopo gli arrivi, tra gli altri, del centrocampista francese Arthur Atta dall’Udinese e del difensore rumeno Radu Dragusin dal Tottenham, il club viola ha chiuso infatti anche per Christ Inao Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor. Oulai alla Fiorentina: le cifre dell’affare con il Trabzonspor. Un’operazione da quasi 30 milioni di euro per la Fiorentina, che per acquistare il cartellino di Oulai pagherà 25 milioni di euro più 4 di bonus ai turchi del Trabzonspor (ai quali verrà riconosciuto il 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.
Notizie e thread social correlati
Inao Oulai alla Juve, come è andata la stagione con il Trabzonspor? I numeri spiegano il perché dell’interesse dei bianconeriInao Oulai ha giocato una stagione con il Trabzonspor, stagione che ha attirato l'interesse della Juventus.
Atta-Fiorentina, accordo e visite mediche: le cifre dell’affareArthur Atta ha completato le visite mediche e firmato il contratto con la Fiorentina, chiudendo così l’affare concluso nella notte dopo un blitz di...
Temi più discussi: Oulai alla Fiorentina, è fatta: le cifre dell'affare con il Trabzonspor; Fiorentina, smentito l'accordo con il Trabzonspor per Oulai; Rivoluzione Fiorentina, ora pressing per Oulai; Corriere dello Sport insiste: Nuovi contatti Fiorentina-Trabzonspor per Oulai: ma non c'è ancora intesa.
Corriere dello Sport-Stadio: Le cessioni pagano Oulai e intanto torna Joao Mario dlvr.it/TTYn7x #Fiorentina x.com
?Così hanno distrutto Rocchi Le parole del Direttore Zazzaroni sul caso arbitri e su Gianluca Rocchi Guarda il video completo sul canale YouTube #CorrieredelloSport #Rocchi facebook
Oulai alla Fiorentina, è fatta: le cifre dell'affare con il TrabzonsporUn altro colpo per la Fiorentina del direttore sportivo Fabio Paratici, tra i club di Serie A più attivi in questa fase iniziale del calciomercato estivo. Dopo gli arrivi, tra gli altri, del centrocam ... corrieredellosport.it
CorSport: Oulai vuole la Fiorentina. Trattativa calda, ballano 5 milioniIl Corriere dello Sport fa il punto sulla mediana viola: Oulai dice sì alla Fiorentina e chiede la cessione al Trabzonspor ... msn.com