Inao Oulai alla Juve come è andata la stagione con il Trabzonspor? I numeri spiegano il perché dell’interesse dei bianconeri

Da juventusnews24.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Inao Oulai ha giocato una stagione con il Trabzonspor, stagione che ha attirato l'interesse della Juventus. I dati statistici mostrano le sue prestazioni nel campionato turco, senza ulteriori commenti o valutazioni. La società bianconera ha manifestato interesse per il centrocampista, ma finora non sono stati comunicati dettagli sui trasferimenti o accordi ufficiali. La stagione con il Trabzonspor si è conclusa di recente, lasciando aperte le possibilità di un trasferimento.

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di Francesco Spagnolo Inao Oulai è il nome nuovo per il centrocampo della Juventus. I numeri della sua stagione con il Trabzonspor confermano una cosa. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e i fari degli osservatori bianconeri si sono accesi su uno dei talenti più costanti dell’ultima stagione in Turchia. Il nome nuovo per rinforzare la linea mediana della squadra bianconera è quello di Inao Oulai, centrocampista che ha appena vissuto un’annata da assoluto protagonista con la maglia del Trabzonspor. Le indiscrezioni di un possibile trasferimento alla corte di Spalletti trovano una solida giustificazione andando ad analizzare nel dettaglio il rendimento e i freddi numeri accumulati dal giocatore nel corso dell’ultimo campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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