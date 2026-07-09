Atta-Fiorentina accordo e visite mediche | le cifre dell’affare

Da calciomercato.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arthur Atta ha completato le visite mediche e firmato il contratto con la Fiorentina, chiudendo così l’affare concluso nella notte dopo un blitz di un dirigente. La trattativa ha coinvolto anche un sondaggio da parte di una squadra di Serie A, ma alla fine il giocatore si è trasferito alla squadra viola. La cifra dell’accordo non è stata resa nota, ma l’operazione è stata definita nei dettagli nelle ultime ore.

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Clamoroso colpo di mercato da parte della compagine viola: decisivo il blitz nella notte di Fabio Paratici. Nella giornata di ieri vi avevamo parlato anche di un sondaggio da parte della Juventus, ma alla fine Arthur Atta diventerà a breve un nuovo calciatore della Fiorentina. Decisivo il blitz nella notte da parte del direttore sportivo viola Fabio Paratici che ha raggiunto un accordo lampo con l’ Udinese. Fabio Paratici (foto Ansa) – Calciomercato.it A confermare il felice epilogo dell’affare è in questi minuti l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui la Fiorentina verserà nelle casse del club friulano 30 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del forte centrocampista francese classe 2003. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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