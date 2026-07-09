Atta-Fiorentina accordo e visite mediche | le cifre dell’affare

Notizia in breve

Arthur Atta ha completato le visite mediche e firmato il contratto con la Fiorentina, chiudendo così l’affare concluso nella notte dopo un blitz di un dirigente. La trattativa ha coinvolto anche un sondaggio da parte di una squadra di Serie A, ma alla fine il giocatore si è trasferito alla squadra viola. La cifra dell’accordo non è stata resa nota, ma l’operazione è stata definita nei dettagli nelle ultime ore.