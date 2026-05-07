Corriere dello Sport | Il Napoli ritrova il suo capitano nel momento più importante della stagione

Il Napoli ha riavuto il suo capitano in una fase cruciale del campionato. La sua presenza in rosa è stata confermata dopo un periodo di assenza, e questa notizia arriva in un momento decisivo per la squadra. La sua partecipazione alle prossime partite potrà influenzare l’andamento della stagione. La notizia è stata riportata dal quotidiano sportivo, che ha sottolineato l’importanza di questa restituzione.

"> Il Napoli ritrova il suo capitano nel momento più importante della stagione. Giovanni Di Lorenzo è pronto a riprendersi la fascia e il proprio posto sulla corsia destra dopo oltre tre mesi di assenza, con Antonio Conte che valuta il suo impiego dal primo minuto nella sfida contro il Bologna. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport racconta come il difensore azzurro sia ormai vicino al pieno recupero dopo il lungo stop iniziato il 31 gennaio in occasione della gara contro la Fiorentina. Il trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro aveva costretto Di Lorenzo a fermarsi, affrontando anche un intervento al piede sinistro per risolvere un problema fisico pregresso.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli ritrova il suo capitano nel momento più importante della stagione” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, torna Rrahmani: Conte ritrova il suo pilastro per blindare la Champions” Leggi anche: Corriere dello Sport: “De Bruyne vede la luce: rientro vicino, il Napoli ritrova il suo re” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trionfo Inter, al via le iniziative speciali del Corriere dello Sport-Stadio; Milan, cosa c’è dietro il crollo: solo 25 punti da gennaio. L’aspetto fisico, mentale e il mercato; Roma, Gasperini fa piazza pulita: dallo staff ai medici fino ai giocatori, tutte le decisioni per il futuro; Dario Srna tra la semifinale di Conference, i viaggi di 17 ore e l’amicizia con Modric: Se il migliore è Luka…. Inter campione, la collezione di poster del Corriere dello Sport arriva in edicolaCopertina MAXI, poster plastificati da collezione e Guerin Sportivo Extra: tutte le info sulle prossime uscite che troverete in edicola con il nostro quotidiano ... corrieredellosport.it Caso Rocchi, il retroscena del Corriere dello Sport: Se non si fosse autosospeso, sarebbero arrivate le dimissioniIl retroscena del Corriere dello Sport: il vice Affinito pronto a dimettersi se Rocchi non si fosse fermato. Il messaggio ai suoi ragazzi dell'AIA. ilnapolista.it Corriere della Sera. . Amanda Knox di recente ha intrapreso una nuova avventura in veste di comica. Coinvolta, processata e infine assolta in via definitiva per l'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007, oggi ha 38 anni. La - facebook.com facebook #Corriere, ancora #Roncone contro #FrancescaAlbanese. Il giornalista (passatemi il termine), ossessionato dalla relatrice #ONU la colpevolizza della copertina su British #Vogue. E giù con le solite falsità, incluso il "Segre colpevole d'essere tornata viva da Au x.com