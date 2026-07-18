Un conto di 532 euro per una cena in un ristorante di Porto Cervo ha suscitato commenti e discussioni sui social. La foto è stata condivisa su Facebook dalla pagina Braciamiancora, che ha aggiunto la domanda: “Quale voce vi fa saltare dalla sedia? A me il caffè a 10 euro”. La pubblicazione ha diviso gli utenti tra chi trova eccessivi i prezzi e chi li considera normali per la zona. La foto mostra una cena consumata al ristorante Zuma.

L’estate degli “scontrini choc” è cominciata da un pezzo. Stavolta a far discutere è un conto da 532 euro pubblicato su Facebook dalla pagina Braciamiancora, che ha condiviso la foto di una cena consumata al ristorante Zuma di Porto Cervo accompagnandola con una domanda: “L’estate in Sardegna in una foto. Quale voce vi fa saltare dalla sedia?”. Per gli amministratori della pagina la risposta è semplice: “A me il caffè a 10 euro”. Lo scontrino, datato 14 luglio, riporta un conto finale di 532 euro per una cena a base di sushi e piatti della cucina giapponese contemporanea. Tra le portate figurano, tra le altre, un astice arrosto da 125 euro, un lobster maki da 62 euro, due coperti da 15 euro ciascuno, quattro bottiglie d’acqua da 12 euro l’una e un espresso da 10 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conto da 532 euro in un ristorante di Porto Cervo: “Quale voce vi fa saltare dalla sedia? A me il caffè a 10 euro”. Il post è virale ma i commentatori si dividono

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Temi più discussi: Una cena a 532 euro, lo scontrino fa impazzire i social: Il caffè a 10 euro mi fa saltare dalla sedia; Scontrino da 532 euro a Porto Cervo, ma il caffè a 10 euro fa discutere; Scontrino da 532 euro a Porto Cervo, il caffè da 10 euro divide i social.

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