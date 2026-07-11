Due clienti sono scappati da un ristorante con un conto di 140 euro, ma sono stati inseguiti dal cameriere. Quando il cameriere li ha raggiunti per chiedere il pagamento, uno dei due ha colpito con un pugno in faccia. Non ci sono altre informazioni su eventuali conseguenze o interventi delle forze dell'ordine.

Cena al ristorante, poi il tentativo di fuggire senza pagare il conto da 140 euro. Quando un cameriere li ha raggiunti per chiedere di saldare quanto dovuto, uno dei due clienti lo avrebbe colpito con un pugno al volto. È accaduto nella serata di giovedì 9 luglio, in un locale del centro storico di Ferrara, l'Hostaria Savonarola. Protagonisti della vicenda un uomo e una donna che, dopo aver cenato regolarmente, avrebbero lasciato il ristorante senza passare dalla cassa, scappando verso l'auto con cui contavano di andare via senza destare più di tanti sospetti: Il piano, però, è durato pochi istanti. Un dipendente del ristorante è uscito dal locale e ha raggiunto la coppia per chiedere il pagamento del conto. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Ferrara, scappano dal ristorante senza pagare il conto da 140 euro: il cameriere li insegue ma riceve un pugno in faccia

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