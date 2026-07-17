Roggero e la giustizia fai-da-te che va contro i principi del… fascismo!

Un film tedesco di Uwe Boll, censurato in Germania e apprezzato da Elon Musk, ha suscitato polemiche per rappresentazioni violente e tematiche legate alla giustizia fai-da-te. La pellicola ha ricevuto critiche per contenuti che alcuni interpretano come una glorificazione dell’azione individuale contro il sistema. La produzione ha generato discussioni sui limiti della libertà artistica e sulla rappresentazione della violenza nel cinema.

Si poteva superare la bruttezza di Citizen Vigilante, il film tedesco di Uwe Boll (censurato in Germania e tanto apprezzato da Elon Musk ) che inneggia alla giustizia fai-da-te come rimedio sovrano ai problemi dell’ Occidente meticciato e debosciato? Sì, con il suo spin-off made in Italy, ossia la canonizzazione mediatica e, potenzialmente, anche politica, di Mario Roggero, il gioielliere piemontese 72enne che cinque anni fa sparò a tre rapinatori in fuga, ammazzandone due e ferendone uno. L’uomo, condannato per omicidio volontario, si è visto confermare in Cassazione la pena di 14 anni e 9 mesi comminata in appello, ridotta rispetto ai 17 anni della sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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