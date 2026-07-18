consulta per il turismo i proprietari si candidano

L’Associazione Proprietari Seconda Casa (ProSecCa) ha annunciato la propria candidatura alla Consulta per il Turismo. La decisione arriva dopo aver ribadito al nuovo sindaco di Comacchio l’intenzione di partecipare, riprendendo il coinvolgimento dopo dieci anni. La richiesta di entrare nella consulta è stata comunicata ufficialmente, segnando un ritorno attivo dell’associazione nel settore.

L’Associazione Proprietari Seconda Casa ( ProSecCa ) che aveva ribadito al neo eletto sindaco di Comacchio Samuele Bellotti, la propria principale aspettativa ovvero partecipare alla Consulta per il Turismo, dopo un decennio di esperienze, riparte. Nel nuovo scenario dei Lidi comacchiesi, la ProSecCa riparte con un restailing adeguato ai tempi ovvero con con una infrastruttura organizzativa rodata, una campagna informativa digitale e un sito web che consente l’iscrizione in piena autonomia e semplicità. Nei primi due week end di Agosto ci sarà inoltre la possibilità di accedere fisicamente ai gazebo ProSecCa di Spina, Estensi Nazioni, allestiti nei giorni di mercato e quindi prendere informazioni e iscriversi alla quota tonda di 10 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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