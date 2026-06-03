Bagnoregio e Bolsena si candidano a Capitale italiana dell' arte contemporanea 2028
Bagnoregio, con il suo borgo di Civita, e Bolsena hanno presentato la loro candidatura per diventare Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028. La proposta è stata ufficializzata attraverso una comunicazione formale, che include le motivazioni e i progetti presentati dai rappresentanti dei due comuni. La selezione avviene tramite un bando pubblico, che valuta le candidature in base a specifici criteri legati all’offerta culturale e artistica. La decisione finale sarà presa entro la fine dell’anno.
Bagnoregio, con il borgo di Civita, e Bolsena si candidano insieme a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028. I due luoghi, nel cuore della Tuscia e tra i più riconoscibili d’Italia, annunciano la candidatura al titolo istituito dal ministero della Cultura, per il quale presenteranno un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie e thread social correlati
Capitale italiana dell’arte contemporanea: candidature entro il 15 giugnoIl Ministero della Cultura ha aperto le candidature per il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028, con scadenza fissata al 15...
Villa Zito rende omaggio a Gibellina, capitale italiana dell’arte contemporanea: incontro tra memoria e territorioVilla Zito dedica un evento a Gibellina, riconosciuta come capitale italiana dell’arte contemporanea.
Temi più discussi: Bagnoregio e Bolsena si candidano a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2028; Spazi più moderni e funzionali nella nuova Casa della comunità; Turismo: un ponte da quasi tutto esaurito; Viterbo News 24 - Foto.
Bagnoregio e Bolsena si candidano a capitale Italiana dell’arte contemporanea 2028Bagnoregio e Bolsena si candidano a capitale Italiana dell'arte contemporanea 2028. Cronaca - Le due cittadine della Tuscia lavorano congiuntamente a un progetto per il titolo istituito dal ministero ... tusciaweb.eu
Poco fa al Parco della Rimembranza si è svolto un bellissimo momento di condivisione nell’ambito del Ponte Educativo Bagnoregio-Bolsena, organizzato dalla Cooperativa Quadrifoglio con gli asili nido di Bagnoregio e Bolsena, e patrocinato dalle Amminist facebook
Civita di Bagnoregio reddit
Pale eoliche di 200 metri tra Calanchi e lago di Bolsena. L'azienda: Da Civita non si vedrannoTra Bagnoregio e il lago di Bolsena si fa strada il progetto di un parco eolico di grande taglia: sette aerogeneratori della potenza nominale di 6.0 MW, per una potenza complessiva di 42 MW. Altezza ... ilmessaggero.it