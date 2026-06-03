Bagnoregio e Bolsena si candidano a Capitale italiana dell' arte contemporanea 2028

Notizia in breve

Bagnoregio, con il suo borgo di Civita, e Bolsena hanno presentato la loro candidatura per diventare Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028. La proposta è stata ufficializzata attraverso una comunicazione formale, che include le motivazioni e i progetti presentati dai rappresentanti dei due comuni. La selezione avviene tramite un bando pubblico, che valuta le candidature in base a specifici criteri legati all’offerta culturale e artistica. La decisione finale sarà presa entro la fine dell’anno.