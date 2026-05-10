Orsili | Facciamo la Consulta del turismo

L’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di trasformare l’ex casa di riposo nel centro storico in una struttura ricettiva, con la gestione affidata tramite un bando pubblico. Questa decisione ha suscitato discussioni tra i rappresentanti delle associazioni e i cittadini, che si sono riuniti per discutere delle possibili implicazioni di questa scelta. Durante l’incontro, è stato anche annunciato l’intento di istituire una Consulta del turismo per affrontare tematiche legate allo sviluppo locale.

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Fa discutere la volontà dell’amministrazione di destinare l’ex casa di riposo, in pieno centro storico, a struttura ricettiva e di individuare la gestione attraverso la pubblicazione di un bando. Intenzione che è condivisa dall’ex candidato sindaco, oggi consigliere comunale di minoranza, Rossano Orsili in quanto "siamo carenti dal punto di vista del progetto turistico ma – la riflessione che fa – va fatta chiarezza sulla sorte del centro di aggregazione giovanile Wonder". Il Cag che attualmente è ospitato nell’ex casa di riposo, secondo l’amministrazione, dovrà essere trasferito nella sede della biblioteca comunale ma, secondo Orsili, "si tratta di un servizio che deve essere rilanciato".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orsili: "Facciamo la Consulta del turismo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Turismo, Gianmarco Mazzi nuovo ministro del turismo: le parole di Antonella ClericiIl Ministero del Turismo cambia guida dopo le dimissioni di Daniela Santanché: Gianmarco Mazzi entra ufficialmente in carica, aprendo una nuova fase... Cittadinanza: la Consulta conferma il decreto del 2025La Corte Costituzionale ha respinto tutte le richieste di legittimità avanzate contro il decreto-legge 36/2025 sulla cittadinanza.