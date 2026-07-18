Connessioni infrastrutturali rapporto Stato-imprese e AI | le sfide per la crescita dell’Italia

Nell’ultima giornata di ‘LaRipartenza, liberi di pensare’ a Maratea, si è parlato di infrastrutture, connessioni e intelligenza artificiale. Sono stati presentati dati sulle carenze nelle reti di trasporto e comunicazione italiane. Sono state discusse le modalità di collaborazione tra Stato e imprese per migliorare i servizi. Non sono stati annunciati interventi concreti o decisioni ufficiali. La manifestazione prosegue con interventi di esperti e rappresentanti del settore.

Maratea, 18 luglio 2026 – In corso l’undicesima edizione de ‘LaRipartenza, liberi di pensare’, ideato da Nicola Porro, direttore responsabile del giornale Nicolaporro.it, che si sposta per la prima volta a Maratea in Basilicata. Fino a domenica 19 luglio si terranno diversi dibattiti, masterclass e momenti di confronto in riva al mare. Sviluppo economico, intelligenza artificiale, infrastrutture, energia e sviluppo del Sud, sono i temi al centro di una serie di articolati appuntamenti pubblici. Ad aprire i lavori della prima giornata è stata la tavola rotonda ‘Le reti’, che ha permesso di affrontare il grande tema delle connessioni infrastrutturali, aprendo una riflessione sulla loro importanza in una prospettiva di sviluppo economico, mobilità e produzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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