ai e tecnologia le nuove sfide delle imprese

Le imprese si trovano ad affrontare le sfide legate all’adozione di intelligenza artificiale e nuove tecnologie, con l’obiettivo di gestire gli effetti di queste innovazioni sul mercato del lavoro. Le aziende stanno cercando di capire come integrare strumenti avanzati senza compromettere i posti di lavoro o i processi già consolidati. La questione riguarda anche le implicazioni legali e regolamentari legate all’utilizzo di queste tecnologie.

Come governare l’impatto dell’ innovazione tecnologica e dell’ AI nel mondo del lavoro. E’ questo il tema alla base dell’appuntamento legato al progetto ‘Romagna: generazioni al lavoro’ della Camera di commercio della Romagna che si terrà oggi alle 14,30 al Palazzo del Turismo di Rimini, nella ex sala APT. Saranno presenti rappresentanti di Censis e del Politecnico di Milano assieme al vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Nell’occasione si svolgerà una tavola rotonda con i rappresentanti di imprese ed esperti del territorio. L’appuntamento parte da un presupposto: viviamo in un’epoca in cui l’unica costante è il mutamento. Questo perché le transizioni digitale ed ecologica non sono più scenari futuri, ma processi in atto, spiegano dalla Camera di Commercio, che stanno ridisegnando il Dna del sistema produttivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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