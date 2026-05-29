Il governatore di Bankitalia ha parlato durante le considerazioni finali, sottolineando che le principali sfide sono aumentare produttività e crescita economica. Ha indicato come priorità il supporto ai giovani e l’uso dell’intelligenza artificiale, avvertendo però di prestare attenzione ai lavoratori. Ha anche ricordato come la situazione internazionale sia cambiata a causa del conflitto nel Golfo Persico.

La crisi dell’ordine mondiale innescata dai conflitti in corso mette l’Italia davanti ad una sfida molto ardua, ma necessaria: aumentare con decisione la produttività dell’economia, che pur avendo mostrato dal 2019 una buona tenuta ora ha una crescita molto modesta. Le politiche pubbliche devono abbassare il debito statale per liberare risorse da destinar a politiche sociali e sviluppo, e si devono affrontare le debolezze che da decenni frenano l’economia italiana: “La scarsa innovazione, i bassi livelli di capitale umano, la dipendenza energetica. Lo sforzo di investimento degli ultimi anni va proseguito e reso più efficace, migliorando la qualità dell’azione pubblica”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bankitalia, Panetta: «Le sfide sono produttività e crescita. Puntare sui giovani e sull’AI ma con attenzione ai lavoratori»

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