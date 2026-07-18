Conferenza stampa Gasperini | Sul mercato dobbiamo essere più veloci forse cederemo un big Celik? Ne prenderemo uno più forte

Notizia in breve

Il tecnico ha dichiarato che la squadra deve muoversi più rapidamente sul mercato e che potrebbe cedere un giocatore importante. Ha anche annunciato l’intenzione di acquistare un difensore più forte di Celik. Durante la conferenza stampa ha fatto il punto sulla prima settimana di ritiro, toccando temi come gli obiettivi di mercato, i rinnovi contrattuali, il rispetto del Fair Play Finanziario e le strategie per rafforzare la rosa.