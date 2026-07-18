Conferenza stampa Gasperini | Sul mercato dobbiamo essere più veloci forse cederemo un big Celik? Ne prenderemo uno più forte
Il tecnico ha dichiarato che la squadra deve muoversi più rapidamente sul mercato e che potrebbe cedere un giocatore importante. Ha anche annunciato l’intenzione di acquistare un difensore più forte di Celik. Durante la conferenza stampa ha fatto il punto sulla prima settimana di ritiro, toccando temi come gli obiettivi di mercato, i rinnovi contrattuali, il rispetto del Fair Play Finanziario e le strategie per rafforzare la rosa.
Gasperini fa il punto dopo la prima settimana di ritiro: mercato, obiettivi, rinnovi, Fair Play Finanziario e strategie per costruire una squadra sempre più competitiva. Dopo i primi giorni di lavoro nel ritiro di Trigoria, Gian Piero Gasperini ha incontrato i giornalisti per fare il punto sulla situazione della Roma. Nel corso della conferenza stampa il tecnico giallorosso ha affrontato numerosi temi: dall’andamento del calciomercato agli obiettivi stagionali, passando per i rinnovi di contratto, il rapporto con la proprietà, le difficoltà legate al Fair Play Finanziario e le priorità per rinforzare la rosa. Di seguito tutte le domande e le risposte integrali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Conferenza stampa, GASPERINI: Mai mancata la fiducia della società. Massara Poco feeling tecnico
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#Gasperini tornerà a parlare domani alle 14 in conferenza stampa. Il tecnico presenterà la sfida con la Primavera e farà il punto sul mercato x.com
APPUNTAMENTO ALLE 14.00 Domani Gian Piero Gasperini parlerà per la prima volta in conferenza stampa dal ritiro giallorosso. Un’occasione per fare il punto sul lavoro svolto fin qui, sul mercato e sulle prime indicazioni della sua nuova Roma. #gasperi facebook
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