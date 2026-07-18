Conferenza show prima della finale | Djokovic e Brady fanno le domande furia De La Fuente

Alla vigilia della finale del Mondiale, si è tenuta una conferenza stampa speciale al Javits Center di Manhattan. Oltre alle domande tradizionali, Djokovic e Brady hanno posto alcune domande ai partecipanti. La sessione si è conclusa con un’esplosione di nervosismo da parte di un coinvolto, che ha mostrato tutta la sua rabbia. L’evento si è svolto nel contesto del Fanatics Fest, il festival sportivo che raccoglie numerose star e appassionati.

Conferenza stampa show inedita alla vigilia della finale del Mondiale. Oltre alle classiche conferenze stampa, quest'anno la FIFA ha organizzato un evento nell'ambito del Fanatics Fest, festival sportivo che riunisce numerose star e che si svolge al Javits Center di Manhattan. Al posto dei giornalisti, a fare le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna sono state celebrità dal calibro di Brady, Djokovic, Durant e Rio Ferdinand, presentatore dell'evento insieme al comico Kevin Hart. Inoltre, il pubblico presente in sala era composto dai tifosi che hanno pagato un biglietto per entrare., Inizialmente, sembrava che i tifosi potessero partecipare alle classiche conferenze stampa prepartita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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