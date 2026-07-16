Luis De La Fuente era già in corsa per la qualificazione alla finale della Coppa del Mondo prima dell’annuncio ufficiale. Secondo fonti vicine alla federazione, il tecnico aveva già comunicato ai giocatori le sue decisioni e preparato la squadra per la partita decisiva. La sua nomina come allenatore della nazionale spagnola sarebbe stata anticipata rispetto alla comunicazione pubblica, creando un retroscena sul percorso verso il match.

Luis De La Fuente è ad un passo dalla leggenda. Dopo aver conquistato l'Europeo del 2024 con un giovanissimo Yamal, il commissario tecnico della Spagna ha guidato la sua squadra alla finale della Coppa del Mondo. Pure, la storia del calcio è fatta di bivi e di sliding Doors incredibile. Oggi, un retroscena svelato da 'Il Giornale' ha rivelato che il destino del ct spagnolo si sarebbe potuto tingere di rossonero. Milan, il retroscena De La Fuente. Nella primavera del 2024, il Milan si trovava in un punto di svolta. Con l'era di Pioli arrivata al termine, la dirigenza del club rossonero era alla ricerca di un uomo giusto a cui affidare le chiavi della propria panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, che sliding doors: il clamoroso retroscena su De La Fuente 'prima' della Spagna

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