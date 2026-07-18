Un uomo coinvolto in una gambizzazione e in quattro rapine in sei giorni ha ripreso le attività criminali dopo un lungo periodo di inattività. La sua condotta è stata definita come una “conclamata incapacità di autocontrollo”. Le autorità hanno segnalato un aumento delle azioni violente e delle rapine da parte di questa persona, che aveva precedenti penali. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli delle azioni e le motivazioni dietro l’escalation.

Milano – Un’escalation partita un paio di mesi fa con una gambizzazione e proseguita con quattro rapine in sei giorni. Reduce da un lungo periodo di detenzione, il pluripregiudicato Cosimo Amato, trentaseienne nativo di Gioia Tauro, ha pensato bene di sfruttare la libertà garantita dalla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per tornare subito in azione. Almeno questo è il quadro che emerge dall’ordinanza di custodia cautelare del gip Silvia Pasini, che ieri mattina l’ha riportato dietro le sbarre insieme al trentottenne Cristian Totta a valle di un’operazione congiunta di Questura e Arma. Gli spari a Cinisello.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Conclamata incapacità di autocontrollo”: il ritorno di “Cocco” Amato, dall’uomo gambizzato alle rapine in serie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uomo gambizzato e rapine a mano armata alle Poste e nei supermercati: due arrestiDue persone sono state arrestate in provincia di Monza dopo aver gambizzato un uomo e aver rapinato poste e supermercati con armi.

Monza, il sogno è realtà: il ritorno in Serie A arriva dall’U-PowerIl Monza ha ottenuto la promozione in Serie A grazie a una vittoria decisiva contro il Catanzaro, che ha portato alla conquista dei tre punti...

Si parla di: Conclamata incapacità di autocontrollo: il ritorno di Cocco Amato, dall’uomo gambizzato alle rapine in serie.

Conclamata incapacità di autocontrollo: il ritorno di Cocco Amato, dall’uomo gambizzato alle rapine in serieAffidato in prova ai servizi sociali, ha ferito un cinquantenne con una fucilata. Poi i colpi a raffica in due uffici postali e in due supermercati (col complice). Incastrato dai filmati e da un tatua ... ilgiorno.it

I giudici su Cinturrino: Incapace di autocontrollo, non può uscire dal carcereUna marcata incapacità di autocontrollo in una situazione peraltro non di emergenza e modalità operative improntate alla violenza. Sono alcune delle motivazioni che hanno portato il Tribunale ... milano.repubblica.it