Uomo gambizzato e rapine a mano armata alle Poste e nei supermercati | due arresti

Due persone sono state arrestate in provincia di Monza dopo aver gambizzato un uomo e aver rapinato poste e supermercati con armi. Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura, hanno eseguito le operazioni di arresto. Le rapine sono avvenute in diversi esercizi commerciali, con l’uso di armi da fuoco. L’uomo gambizzato è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali collegamenti tra i due episodi e altri reati.

Cinisello Balsamo (Milano) – La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di due italiani di 36 e 38 anni, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, rapina pluriaggravata, ricettazione e porto illegale di armi da fuoco. L’agguato nel quartiere Sant’Eusebio. Nel corso dell’operazione, gli investigatori della Sezione reati contro la persona della Squadra Mobile milanese, del Commissariato di Cinisello Balsamo e della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni, hanno svolto una serie di perquisizion i nel quartiere Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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